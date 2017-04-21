Körfez Manzarasında Çay-simit 1 Lira

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelilerin hizmetine sunduğu ve yeşil ile mavinin bir arada bulunduğu Seka Park 1. Etapta vatandaşlara Çay-Simit 1 Lira hizmeti başlıyor.



Dünyanın en büyük endüstriyel dönüşüm projeleri arasında yer alan Sekapark havaların ısınması ile birlikte dolup taşıyor. Kocaeli'nin cazibe merkezi haline gelen Seka Park 1. Etapta "Çay-Simit 1 Lira" hizmeti başlıyor. Geçen senede de sunulan ve büyük beğeni kazanan örnek hizmet 22 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Örnek çalışma ile muhteşem Körfez manzarası eşliğinde çay ve simit keyfini yaşamak isteyen Kocaelililer, sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında çay ve simit keyfinden sadece 1 liraya faydalanabilecek. - KOCAELİ