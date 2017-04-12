Körfez İşbirliği Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, "Bütün ülkeler sürdürülebilir kalkınma, ilerleme ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için eğitime önem veriyor. Körfez İşbirliği Konseyinin eğitim için yapacağı çalışmalar, diğer bütün çalışmalarının temelini oluşturuyor." dedi.





MEB Tevfik İleri Konferans Salonu'nda "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı" düzenlendi.





Toplantının açılışında konuşan Yıldız, bütün ülkelerin sürdürülebilir kalkınma, ilerleme ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için eğitime önem verdiğini belirtti.



"Körfez İşbirliği Konseyinin eğitim için yapacağı çalışmalar, diğer bütün çalışmalarının temelini oluşturuyor." diye konuşan Yıldız, toplantıda alınan kararlardan, sürdürülebilir sonuçların çıkacağını düşündüğünü söyledi.



Toplantıya Körfez ülkelerini temsilen katılan Suudi Arabistan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed el-Uhaly ise ülkeler arasında eğitim alanında yapılan iş birliklerinin, ekonomik ve ticari olanlar kadar önem taşıdığını kaydetti.



Uhaly, "Körfez ülkeleri arasındaki eğitim iş birliğinin, bilimsel konuların pekişmesi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Körfez ülkeleri olarak iş birliğine önem vermekteyiz. Bizim ülkelerimiz de kalkınma sürecinden geçmektedir. Bu toplantıdan çıkacak sonuçların bizim için eğitim konusunda yol gösterici olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



KİK Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı



Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden KİK Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı ile Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan akademik ve bilimsel araştırmalar konularında iş birlikleri ele alınacak.



Toplantıya, TÜBİTAK, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Umman Eğitim Bakanlığı ve Bahreyn Büyükelçiliğinden yetkililer katılıyor.



Riyad'da 13 Ekim 2016'da gerçekleştirilen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyinin Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 5.Toplantısı'nda, Türkiye-KİK Ortak Eylem Planı'nın 2018 sonuna kadar uzatılması ve eğitim, ticaret, sağlık ile kültür çalışma gruplarının faaliyetlerini yoğunlaştırması konusunda mutabık kalınmıştı.