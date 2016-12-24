Körfez İlçesinde Hırsızlık

Körfez ilçesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında 10 kamyon lastiği ve yazar kasa çalındı.



Alınan bilgiye göre, Şirinyalı Mahallesi Gündüz Caddesi'nde nakliye işi yapan bir iş yerine gelen zanlılar, binanın girişindeki kilidi keserek, demir kapıdan içeri girdi.



Şüpheliler, içeride bulunan jantlı 10 yeni kamyon lastiği ile lastik takma makinesini kamyonete yükleyerek, kaçtı. Hırsızlar, kaçarken lastiklerden birini düşürdü. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi.



Öte yandan, Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi'nde bir zücaciyeciye giren hırsız ya da hırsızlar, içinde para olduğunu sandıkları boş yazar kasayı alarak kaçtı.



Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.