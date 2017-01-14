Körfez'i Kirleten Gemilere 884 Bin 520 TL Ceza Kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'nde gemi kaynaklı çevre ve deniz kirliliğini önlemek için sürdürdüğü denetim çalışmaları 2016 yılında da devam etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve deniz kirliliği ile mücadele kapsamında Liman Kontrol-8" ve "Reis Bey" isimli kontrol tekneleri ile denizden, "TC BEB" adlı deniz uçağı ile havadan kontrollerini 2016 yılında da sürdürdü. İzmit Körfezi'ne dökülen yüzey sularındaki incelemeler ve denetimler sonucunda 14 gemiye toplam 884 bin 520 TL ceza kesildi. Öte yandan noktasal ve yayılı kirletici kaynakların derelere ve dolayısı ile derelerin de İzmit Körfezi'ne olan çevresel etkilerini belirleyebilmek adına, İzmit Körfezi'ne dökülen derelerden yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları yapılmaya devam etti. Bu çerçevede; yüzeysel suların kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi sağlandı. Ayrıca bu çalışma sayesinde izleme sırasında tespit edilen olumsuzluklar ilgili kurumlara iletilerek önlem alındı. - KOCAELİ