Körfez'e 250 Bin Çiçek Dikilecek

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde 250 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirecek.



Körfez ilçesinin dört bir yanını çiçeklerle süsleyip, ağaçlarla yeşillendiren Körfez Belediyesi, mevsimlik çiçeklerle yaz aylarında ilçeyi adeta rengarenk bir görünüme büründürecek.



Açtığı onlarca yeni parkla birlikte çok sayıda park ve yeşil alana sahip olan Körfez Belediyesi, ekilecek mevsimlik çiçeklerin üretimini de Çamlıtepe mahallesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidanlığında gerçekleştiriyor.



Begonya, kadife, aslanağzı, petunya, gazanya, leylak, mimoza ve sardunya gibi çiçekleri kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Körfez Belediyesi, bu yıl 200-250 bin arası mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirecek. Çiçek ekimi dışında; ilçeye 5 bin adet toros sedirinin dikimi gerçekleştirilecek. Kalburcu köyündeki 20 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması başlatılırken, Hereke Yayla mevkiine de 3 bin adet fidan dikilecek. - KOCAELİ