Körfez'den Ağva'ya Yol Yapılacak

Körfez ile Ağva arasındaki 160 kilometrelik mesafe, yeni yapılacak yol ile 60 kilometreye inecek.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2017 yılının ilk meclis toplantısında 14 madde görüşülürken, denetim komisyonunda görev yapacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Komisyona oy çokluğu ile Abdullah Parlak, Murat Yazar ve Fadıl Durmaz seçildi. Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, görevde 33 ayı geride bıraktıkları ve hizmetleri durmadan devam ettireceklerini söyledi.



2016'da birçok üzücü hadise yaşandığını, 2017'de de son bulacağına olan inancını belirten Başkan İsmail Baran, "2016'ının son haftasında 62 aracı bünyemize kattık. Biliyorsunuz bunu vaat etmiştik ve yerine getirdik. Devlet hastanesi için proje çalışması devam ediyor. Hedefimiz 2018'in mayıs ayı gibi orayı hazır hale getirmek. Üniversite projemizde hafriyat çalışması bitti sayılır. Ocak ayı itibariyle de İlimtepe Kültür Merkezi için çalışma başlayacak" ifadelerini kullandı.



Sarnıç Han projesinin de hızla ilerlediğini belirten Başkan Baran, "TOKİ, İlimtepe için proje hazırladı. 2017'de ilk projesini hayata geçirecek. Spor okulları konusunda 2017 için 4 bin öğrenci hedefimiz var. Bu sayıyı 2018'de 7 bine çıkartacağız. Ayrıca burs verdiğimiz üniversite öğrencilerimizin ikinci taksitlerini de kısa sürede yatıracağız" ifadelerini kullandı.



Kuzey Mahallesi'ndeki arazinin satışı için oy çokluğu ile encümene yetki verilirken, Körfez-Ağva arasında yapımı planlanan yol için Dikenli Köyü sınırındaki 34 bin metrekarelik ormanlık alandan yol izni alınması maddesi gündeme geldi. Başkan İsmail Baran, "Buradan Ağva'ya bir yol çalışması olacak. Körfez'den Ağva'ya gitmek için Kandıra yolu üzerinden 150-160 kilometrelik yol gitmeniz lazım. Bu 65 kilometreye düşecek. Ayrıca yol Körfez'deki köylerimize de katkı sağlayacak" dedi.



Muhalefet meclis üyeleri de çalışmaya destek verdi; Madde oy birliği ile kabul edildi. Belediye sınırları içerisindeki isimleri bulunmayan parklara 'şehitlerin' isimlerinin verilmesi maddesi komisyona havale edilirken, Sakarya Kocaali Belediyesi ile 'kardeş şehir belediyesi' olunması maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan İsmail Baran, "Bizlere böyle bir talepleri oldu. Değerlendirdik. Sakarya'da da kardeş belediyemiz olsun istedik" şeklinde konuştu.



Mecliste, 3 kişiden oluşan denetim komisyonu için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonrasında komisyona; Abdullah Parlak (AK Parti), Murat Yazar (AK Parti) ve Fadıl Durmaz (AK Parti) seçildi. Meclis kapanışında konuşan Başkan İsmail Baran, Körfezliler'in talebi doğrultusunda çalışmaları yaptıklarını belirtti. - KOCAELİ