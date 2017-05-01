Körfez'deki Tanker Yangınında Kayıp İşçinin Cesedine Ulaşıldı

Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan LPG tankerinde çıkan yangın sonrasında denize atlayan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Edinilen bilgilere göre, Körfez açıklarında bekleme yapan Habaş isimli LPG tankere personel taşıyan filikada bir patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında gemide bulunan 9 kişi yaralanmıştı. Yaralılar karada bekletilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Serdar 2 adlı filikada meydana gelen patlamada denize atlayan ve daha sonra kendisine ulaşılamayan Nail Demirci (41) isimli çalışan için dün gece arama çalışması başlatılmıştı.



Salih Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince başlatılan aramalarda dalgıçlar, yangının çıktığı yerin 15 metre uzağında 19 metre derinlikte Demirci'nin cansız bedenine ulaştılar. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan Demirci'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Körfez Asli Mezarlığına kaldırıldı. - KOCAELİ