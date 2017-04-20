Körfez'deki Miniklere Çevre Eğitimi Verildi

Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atık Getirme Merkezi minik misafirlerini ağırlayarak çevre bilinci oluşturma projesine devam etti.



Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce okullar başta olmak üzere ilçenin her noktasında çevreye yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Düzenlenen eğitimlerde, doğaya bırakılan çöplerin çevreye verdiği zarar, çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler ve geri dönüşümün faydalarından bahsediliyor.



Atık Getirme Merkezinin son ziyaretçileri ise İlimtepe 17 Ağustos İlk ve Ortaokulunun öğrencileri oldu. Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya minikleri bilgilendirirken, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde yaratacağı olumsuzlukları anlattı.



Körfez Belediyesi'nin düzenlediği okullar arası ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması da devam ediyor. 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan yarışmada sonuçlar 18 Mayıs'ta açıklanacak. Öğrenciler evlerindeki atıkları okula getirecek ve ekipler atıkları okullardan teslim alacak. Ayrıca ekipler, vatandaşlara evinde elektronik atıkları olanların 500 00 50 numaralı Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği çağrısında bulundular. - KOCAELİ