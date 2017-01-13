Körfez'de Kurum Yağdı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir sanayi kuruluşunun bacasından bırakıldığı tahmin edilen kurum etrafa yağdı. Araçların üzeri kurumla kaplandı.



Saat 11.30 sıralarında Körfez'de yaşanan kirlilik dikkat çekti. Bir sanayi kuruluşunun bacasından havaya bırakıldığı tahmin edilen kurum yağmur gibi yağdı. Yeniyalı, Barbaros, Mimar Sinan ve Güney mahallelerinde kurum kirliliğe yol açtı. Açık renkli araçların üzerine bakıldığında kurumun yarattığı kirlilik görüldü. Vatandaşlar zaman zaman aynı durumların yaşandığını belirterek, kirliliğe neden olan sanayi kuruluşlarının denetlenmesini istedi.



- Körfezkocaeli