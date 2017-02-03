Körfez'de Hırsızlık

Körfez ilçesinde 70 yaşındaki Kamile Karakoyun, bir şüphelinin "tırnakçılık" yöntemiyle parasını çaldığını iddia ederek polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre, Karakoyun, emekli maaşını ATM'den çektiği sırada yanına yanaşan bir gencin "tırnakçılık" yöntemiyle 400 lirasını çaldığını iddia ederek polise başvurdu.



Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.