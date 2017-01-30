Körfez Belediyesi ilçe genelinde bulunan cami ve okulların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.
Körfez Belediyesi ekipleri, Hacı Osman mahallesinde bulunan Bağdat Camii'nin bahçe duvarını ördü, kullanılabilir hale getirdi. İlçedeki ibadethanelerin taleplerine anında cevap veren ekipler, kısa sürede çalışmayı tamamladı. Öte yandan ekipler okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kurumlardan gelen taleplere cevap verdi. Uluğbey İlköğretim Okulu'ndaki küçük eksiklikler belediye ekiplerince giderildi. - KOCAELİ
Körfez'de Cami ve Okullara Bakım Çalışması
Körfez Belediyesi ilçe genelinde bulunan cami ve okulların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.
Körfez Belediyesi ilçe genelinde bulunan cami ve okulların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.