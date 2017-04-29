Körfez'de Bakım ve Onarım Çalışması

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Körfez Belediyesi, bahar temizliği kapsamında sokaklardaki bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor. - KOCAELİ