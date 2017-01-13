Körfez'de Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki çevre düzenlemeleri, spor ve çocuk oyun grupları kurulması, mesire alanı yapılması ve fidan dikimi gibi birçok alanda hizmet veriyor.



Körfez Belediyesi tarafından "Daha yeşil bir Körfez" için başlatılan ağaçlandırma seferberliği aralıksız devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ekipler, Aralık ayında 3 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler, Osmangazi Köprüsü ve Hereke bölgesinde hizmete girecek olan Ahmed-i Hani Parkı'nın birinci etap çalışmaları da başladı. Yukarı Hereke bölgesinde yapımı devam eden parkın ilk tabında; otopark, bay-bayan mescitler dışında 200 kişilik çok amaçlı bir salon ve kır düğünleri için alan yer alıyor. Bittiğinde bölge için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Konum itibari Ahmed-i Hani Parkı'nın birinci etabında ekipler çalışmalarına başladı. Yukarı Hereke bölgesinde yapımı devam eden parkın ilk tabında; otopark, bay-bayan mescitler dışında 200 kişilik çok amaçlı bir salon ve kır düğünleri için alan yer alıyor. Bittiğinde bölge için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. - KOCAELİ