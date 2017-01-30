Körfez Belediyesi, Kar Mağdurlarına El Uzattı

Körfez Belediyesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan araçta mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.



Körfez Belen köyü mevkiinde kötü hava şartları sonrasında yoldan çıkan ve mahsur kalan vatandaşın imdadına, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Ekipler yoğun kar yağışı ve tipi altında çalışmalarını sürdürerek kaza geçiren vatandaşa yardım ettiler. İş makineleri ile karlı bölge temizlenerek, araç çıkartıldı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan vatandaş ise Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ