Körfez Belediyesi Çözüm Masası 2016 Yılında Bin 470 Başvuruyu Sonuçlandırdı

Körfez Belediyesi vatandaşlara, güler yüzlü personeli ile kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyor.



Körfez Belediyesi Çözüm Merkezi, halkın ihtiyaç ve taleplerine mesai saatleri içerisinde karşılık veriyor. Vatandaşlar emlak hizmetlerinden, hukuk hizmetlerine kadar tüm sorulara cevap buluyor. Körfez Belediyesi bu sayede talep ve isteklere anında müdahale edebiliyor. Ayrıca halka, talebinin takibini yapabilmesi için çözüm merkezi biriminden bilgilendirme mailleri atılıyor. Vatandaşlar eğer isterse Körfez Belediyesinin internet sitesi olan www.korfez.bel.tr/tr'den ve belediye çözüm merkezine gelerek işlemlerini hızlı bir şekilde hallediyor.



Tek bir telefonla ve mail yoluyla belediyeye ulaşan vatandaşlar, çözüm merkezi ile emlak borcu gibi hizmetlere ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar belediye binasına gelmeden Körfez Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Halk tarafından telefon yoluyla ya da çözüm merkezine gelerek sözlü veya yazılı olarak gelen talep ve şikayetler ilgili birimlere iletilerek takibi yapılarak, sonucu hakkında ilgilisine bilgi veriliyor.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Çözüm Merkezi birimine 2016 yılında 304 adet telefonla, 544 adet yüz yüze, 622 adet e-mail yoluyla toplamda bin 470 adet başvuru yapılmış olup, tüm başvurular hızlı şekilde sonuçlandırıldı. Vatandaşlar, Başbakanlık İletişim Merkezi kanalı ile Körfez Belediyesine çeşitli talep ve şikayetlerini ilgili birimlere iletebiliyor. Bimer yoluyla gelen talepler, birimlerden alınan cevaplar doğrultusunda vatandaşa sağlıklı bir şekilde aktarılıyor.



Yetkiler konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, "2016 yılında Başbakanlık İletişim Merkezi yoluyla Körfez Belediyesine 209 kişi iletişime geçti ve görevli personel tarafından takibi sağlanarak ilgili birimlere iletilerek sonucu ile ilgili dönüşü sağlandı" dedi. - KOCAELİ