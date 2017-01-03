Körfez Belediyesi Ağaçlara Kış Budaması Yapıyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki ağaçların sağlıklı gelişmesi ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için başlattığı budama çalışmasını sürdürüyor.



Körfez Belediyesi ilçe genelindeki ağaçların bakım ve budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Kasım ayında başlayan çalışmalar kapsamında ilçede yol kenarlarında bulunan ağaçların kış aylarında korunması, sağlıklı gelişmesi ve güçlendirilmesi için budama çalışması yürütülmüş ve budama işlemleri tamamlanmıştı.



Ekipler şimdi de park içlerinde yer alan ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Park içlerindeki çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten yetkililer, çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ağaçların budama işlemlerini yaptıklarını belirtti. - KOCAELİ