Koreliler Cirit'e Hayran Kaldı

İlk kez Bayburt'ta cirit müsabakası izleyen Koreliler ata sporuna hayran kaldı.



Kore'de yaptıkları araştırmanın ardından cirit sporuna merak salan Koreli belgesel ekibi, ata sporunu hem yerinde izlemek hem de belgesel filmi çekmek üzere Cirit sporunun yaşatılmaya çalışıldığı nadir kentlerden Bayburt'ta geldi.



Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü'nce düzenlenen gösteri maçını çeken belgesel ekibi müsabakayı da hayranlıkla izledi.



Koreli Belgesel Yönetmeni, Jang Moon Sung, Cirit müsabakası çekmek için Kore'den Bayburt'a kadar geldiklerini anlattı. İlk kez böyle bir gösteri izlediğini söyleyen Sung, şunları kaydetti:



"Korede okuduk ve araştırdık ki böyle bir spor yapılıyor ve bunun merkezi Bayburt. Bununla ilgili bir belgesel çekmek için Bayburt'a geldik. İlk defa Türkiye'ye geldik ve ilk defa cirit gösterisi izliyoruz. Beni en fazla şaşırtan şey atların bu kadar büyük olması ve bu sporu yaşatabilmek için hala kulüplerin olması. bu sporun yaşatılması için çalışmaların yapılması beni gerçekten çok şaşırttı. Burada ilk defa gördüm."



Koreliler müsabakanın ardından hayranlıkla izledikleri atlara binerek fotoğraf çekildi. Gösteri maçını Bayburtlu vatandaşlar da ilgiyle takip etti. - BAYBURT