Kore Gazisine Ziyaret

AĞRI (AA) - Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Devlet Hastanesinde tedavi gören Kore gazisi 86 yaşındaki Hüdeyda Karahan'ı ziyaret etti.





Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi gören gazi Hüdeyda Karahan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Akhan, duygu dolu anlar yaşadı.



Gazi Hüdeyda Karahan ile bir süre sohbet eden Kaymakam Akhan, şehit ve gazilerin bu ülkenin en önemli değerleri olduğunu vurguladı.



Hastane yönetimine gazi Karahan'a en iyi şekilde bakılması için talimat veren Akhan, gazi yakınlarıyla da sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.