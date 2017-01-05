Kore Gazisi Toprağa Verildi

Niğde'nin Hacıabdullah Kasabası'nda 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Eyyüp Tatar askeri törenle toprağa verildi. Kore Gazisi Eyyüp Tatar için öğle namazına müteakip Kasaba meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Niğde Vali Yardımcısı Özgür Körükcü, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve kasaba halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Eyyüp Tatar'ın naaşı askerlerin omzunda taşınarak Kasaba mezarlığına defnedildi. - NİĞDE