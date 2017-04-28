Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 86 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Altıkulaç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 86 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Altıkulaç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşil Mahallesi'ndeki evinden kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Altıkulaç için Nursan Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınları, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Dörtyol İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş ve vatandaşlar katıldı.
Altıkulaç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.