Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Şehap Ayvacı'nın cenazesi, Konya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı kaldırıldığı İstanbul'daki bir hastanede vefat eden Şehap Ayvacı'nın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.



Ayvacı için Hacıveyis Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Şehap Ayvacı'nın cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine, Ayvacı'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.