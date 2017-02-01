Zonguldak'ta vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Şevket Akkuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Akkuş için Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü Yukarı Mahalle Camisi önünde askeri tören düzenlendi.
Törene Akkuş'ın yakınları ile Kilimli İlçe Kaymakamı Hakan Özarslan, Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ramazan Çakal, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Kore Gazisinin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Zonguldak'ta vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Şevket Akkuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Şevket Akkuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.