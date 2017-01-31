Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Erdem, Tire'de toprağa verildi.



Erdem için Tire Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.



Kılınan Cenaze namazının ardından Erdem, Tire Asri Mezarlığına dualarla toprağa verildi.



Gazi Erdem, geçen hafta geçirdiği kısmi felç nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Erdem, bir çatışmada aldığı 9 kurşun yarası nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da tedavi edilmişti.



Erdem, gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle 4 madalya almıştı.