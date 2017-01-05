Kore Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde vefat eden 5 çocuk babası Kore Gazisi Mustafa Gökmen (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Kore Gazisi Mustafa Gökmen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Çakallar Camisi'nde düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından Çakallar Mezarlığında toprağa verildi.



Gazi Gökmen'in Çakallar Mezarlığında kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muhammet Sevinç, Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Karakol Komutanı Teğmen Ebubekir Turan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan 89 yaşında hayatını kaybeden Gökmen'in 1950 yılında Kore'ye giden ilk kafile de yer aldığı ifade edilirken, Salihli'de ise 11 Kore Gazisi'nin hayatta kaldığı öğrenildi. - MANİSA