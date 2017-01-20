Akhisar ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Altay son yolculuğunda uğurlandı.
Altay için Hayırseverler Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazı ardından Altay, Akhisar Yeni Mezarlığında toprağa verildi.
Altay'ın 6 çocuk ve 12 torun sahibi olduğu öğrenildi.
Kore Gazisi Son Yolcuğuna Uğurlandı
Akhisar ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Altay son yolculuğunda uğurlandı.
Akhisar ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Altay son yolculuğunda uğurlandı.
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