Kore Gazisi Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çankırı'da 89 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Ali Öz'ün cenazesi toprağa verildi.



Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öz için Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü camisinde tören düzenlendi.



Cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin ve yakınlarının omuzlarında köy mezarlığına götürülen Öz'ün cenazesi aile mezarlığına defnedildi.



Cenazeye Öz'ün yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.