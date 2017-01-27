Kore Gazisi Hayatını Kaybetti

Kore gazisi Aşır Ali Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Ankara Şereflikoçhisar doğumlu olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Ali Öztürk, Şereflikoçhisar Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore gazisinin cenaze törenine Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Şereflikoçhisar Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanı Tankçı Albay Nuri Dilsiz, Belediye Başkan Vekili Şah İsmail Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Soner Okur, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kore gazisi Aşır Ali Öztürk, Şereflikoçhisar şehir mezarlığına defnedildi. - ANKARA