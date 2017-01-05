Kore Gazisi Gökmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Salihli ilçesinde 89 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Gökmen'in cenazesi toprağa verildi.



Yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Gökmen için Çakallar Camisi'nde tören düzenlendi.



Cenaze törenine Gökmen'in yakınlarının yanı sıra, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muhammet Sevinç, Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omuzlarında araca konulan Gökmen'in cenazesi, daha sonra Çakallar Mezarlığı'nda defnedildi.



Beş çocuk babası Kore gazisi Mustafa Gökmen'in 1950 yılında Kore'ye giden ilk kafile de yer aldığı öğrenildi.