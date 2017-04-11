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Kore Belirsizliği Asya Piyasalarına Yansıdı
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Kore Belirsizliği Asya Piyasalarına Yansıdı

Asya borsaları, Ortadoğu'daki siyasi çıkmaz ve Kore yarımadasındaki karışıklığın yaklaşan Fransa seçimlerinin oluşturduğu belirsizliği artırmasıyla beraber gerilerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

Kore Belirsizliği Asya Piyasalarına Yansıdı

Asya borsaları, Ortadoğu'daki siyasi çıkmaz ve Kore yarımadasındaki karışıklığın yaklaşan Fransa seçimlerinin oluşturduğu belirsizliği artırmasıyla beraber gerilerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

Kaynak: Dunya.com

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