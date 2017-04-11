Kore Belirsizliği Asya Piyasalarına Yansıdı
Asya borsaları, Ortadoğu'daki siyasi çıkmaz ve Kore yarımadasındaki karışıklığın yaklaşan Fransa seçimlerinin oluşturduğu belirsizliği artırmasıyla beraber gerilerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.
Asya borsaları, Ortadoğu'daki siyasi çıkmaz ve Kore yarımadasındaki karışıklığın yaklaşan Fransa seçimlerinin oluşturduğu belirsizliği artırmasıyla beraber gerilerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.
Kaynak: Dunya.com
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