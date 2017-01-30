Koray Avcı, Ata Demirer'in Misafiri Olacak

ŞARKICI Koray Avcı, Avrupa turnesi önces Bozcaada'ya giderek, sinema oyuncusu Ata Demirer'in misafiri olacağını söyledi.



Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde önceki gün verdiği konserde sevenleriyle buluşan Koray Avcı, önümüzdeki günlerde çıkacağı Avrupa turnesi öncesinde Ata Demirer'in misafiri olacağını açıkladı. Turne öncesi Bozcaada'ya gideceğini ifade eden Avcı, "Avrupa turnesi öncesi dinlemek istiyorum. Ata Demirer'in misafiri olarak Bozcaada'ya gideceğim ve orada bir süre dinleneceğim" dedi.



Yıllardır saçını ve sakalını kestirmediğini de vurgulayan Avcı, "Geçtiğimiz gün tarz değişikliği yapıp, saçımı üç numaraya vurmayı düşündüm, ama yapamadım. İnsanlar beni böyle tanıyıp sevdi" ifadesini kullandı.



- İstanbul