Halk sanatçısı Koray Avcı, 28 Nisan Cuma Eskişehir 222 Park Retro Hall sahnesinde sizlerle buluşuyor.



Koray Avcı, uzun yıllardır gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında Ağustos 2015'de yayımladığı "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde usta sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer verdi.



Koray Avcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : 222 Park



Mekan Adresi : İsmet İnönü Cad. No: 103



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Koray Avcı



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır