Halk sanatçısı Koray Avcı, 3 Şubat'ta Jolly Joker Antalya'da sizlerle buluşuyor.



Koray Avcı, uzun yıllardır gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında Ağustos 2015'de yayımladığı "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde usta sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer verdi.



Koray Avcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



VIP



VIP Kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



Ayakta



* Sahne Önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 yaş sınırı vardır.