Halk sanatçısı Koray Avcı, 24 Aralık'ta Ooze Venue'de gerçekleştireceği konserle sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Koray Avcı, uzun yıllardır gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında Ağustos 2015'de yayımladığı "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde usta sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer verdi.



Koray Avcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.