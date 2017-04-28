Koramiral Özbal'dan Avustralya'ya Resmi Ziyaret

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Avustralya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Binskin'ın davetlisi olarak 20-27 Nisan'da Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Özbal, Orgeneral Binskin'in daveti üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hukusi Akar'ı temsilen Avustralya'yı ziyaret etti.



Adnan Özbal, ziyaret kapsamında 23 Nisan'da Kanberra'da bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.



Avustralya Savaş Anıtı ve Müzesi'ni de ziyaret eden Koramiral Özbal, 24 Nisan'da Avustralya Genelkurmay 2. Başkanı Koramiral Ray Griggs, Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Mike Noonan, Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral Stuart Smith ve Uluslararası Politikalar Sekreteri Scott Dewar'ı makamında ziyaret etti.



25 Nisan'da Kanberra'da düzenlenen "Anzak Günü Anma Törenleri"ne de iştirak eden Adnan Özbal, 26 Nisan'da Avustralya Donanma Komutanı Tümamiral Stuart Mayer'i makamında ziyaret ettikten sonra HMAS CANBERRA (L02) çok maksatlı amfibi hücum gemisinde de incelemelerde bulundu.