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İlk Ticari Drone Üretildi
Kör Havuz Uygulaması Kalkacak
19 Ocak 2017 Perşembe 10:37
Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını açıkladı.
Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
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