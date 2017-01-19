Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kör Havuz Uygulaması Kalkacak
Ara
BİST 83.101 %0,39
DOLAR 3,7893 %-0,12
EURO 4,0385 %0,04
PARİTE 1,0650 %0,11
ALTIN 146,54 %-0,35
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kör Havuz Uygulaması Kalkacak

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını açıkladı.

Kör Havuz Uygulaması Kalkacak

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>