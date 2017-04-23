Köprülü Kavşaktan Düşen Kamyon Alev Aldı: 2 Yaralı

Elazığ'da köprülü kavşaktan düşen kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.



Erol Sertkaya'nın (39) kullandığı 06 DR 2650 plakalı kamyon, Kekliktepe köprülü kavşağında bariyerleri aşarak alt yola düştü.



Kazanın ardından alev alan kamyondaki sürücü ile bir kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.



Araçtaki yangın, Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.