Köprülü Kavşak İnşaatında İş Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesine köprülü kavşak inşaatında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Sanayi Kavşağında inşaatına başlanan köprülü kavşak çalışmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerine demir yıkılan Onur T. isimli işçinin ayakları kırıldı. İşçi, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - ANTALYA