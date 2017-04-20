Köprüköy'de Dbp ve Hdp'ye Baskın
ERZURUM'un Köprüköy ilçesindeki DBP ve HDP binalarına arama yapan polis, DBP İlçe Başkanı Necati Yazıcı ve HDP eski İlçe Başkanı Mehmet Zeki Karpuz'u gözaltına aldı.
ERZURUM'un Köprüköy ilçesindeki DBP ve HDP binalarına arama yapan polis, DBP İlçe Başkanı Necati Yazıcı ve HDP eski İlçe Başkanı Mehmet Zeki Karpuz'u gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Köprüköy DBP ve HDP ilçe başkanlığında arama yapıldı. Aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. DBP İlçe Başkanı Necati Yazıcı ve HDP eski ilçe başkanı Mehmet Zeki Karpuz gözaltına alındı.
Soruşturma sürdürülüyor.
- Erzurum