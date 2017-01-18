Köprüden Önce Son Çıkış; kolay yoldan para kazanarak, çok zengin olmanın yollarını bulup, hayatı önlerine serilmiş bir lezzet sofrası gibi görüp, iştahla saldıran iki bitirim ile üniversite mezunu eğitimli fakat işsiz bir genç kızın, aynı anda ölmeleri münasebetiyle öteki dünyada bir araya gelmeleri ve mahşer gününe kadar burada beraber olmak zorunda olmalarını hicivli bir dille işlemektedir.



Dünyadan alışkın oldukları zaaflarını da yanlarında getiren ve bulundukları yeri de dünyaya çevirmeye iştahla hevesli iki gencin karşısında, eğitimli olan genç sağduyuyu ve bilgiyi temsil etmektedir. Paranın gücüyle dünyada her kapıyı açabilen, olmazı olduran gençler burada da bir yolunu bulup dünyaya yeniden dönebileceklerini, işlerine ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerini düşünürler. Ancak öteki dünyanın bir takım katı kuralları vardır. Gençler bulundukları yerin kurallarını kendilerince yorumlamayıp, dünyada sıkça başvurulan kolaycılığa başvururlar. Geri dönebilmek ve ibret almış gibi görünmek için çırpındıkça bataklığa iyice saplanırcasına işleri birbirine karıştırır ve komik duruma düşerler. Onlara yol göstermekle yükümlü Nekir Meleği de başarılı olamaz.



Hayatın ancak kaybedildiğinde değerinin anlaşıldığı ve hunharca yaşamanın zaten hayat olmadığı düşüncesinden yola çıkan ve günümüz insanın açgözlülüğünü, vahşice doğayı, ilişkileri kısacası insanlığı katledişinin yansıması olan Köprüden Önce Son Çıkış, ibretlik bir seyir olmasının yanında, eğlenceli bir komedi ve başarılı bir sahne performansı da vaat ediyor.



İhali Komedi



Yazan ve Yöneten: Onur ERBİLEN



Dramaturg: Orhan KARATAŞ



Işık Tasarım: Çetin ATAY



Oyuncular: Muharrem BAYRAK, Kubilay KARABURÇAK, Z. Arya BAYRAK, Halil ESEN, Burçin ÖZSARI