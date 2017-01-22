Köprüden Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne arac ile gelen 36 yaşındaki Hüseyin İzbul köprüden atladı.



Denizden çıkarılan Hüseyin İzbul'un cesedi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul



15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabah saatlerinde aracı ile gelen Hüseyin İzbul (36) aracından inip köprünün demir korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı. O sırada aracı ile köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Boğazda kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, GEDDAD ekipleri tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Bot, Ortaköy İskelesi'ne yanaştıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bot içerisinde yaptı. O sırada Ortaköy İskelesinde olan vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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Şehitler Köprüsündeki aracın çekici ile götürülmesi



Köprüden detay görüntü



Sahil güvenlik, deniz polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden görüntü



İntihar eden kişinin denizden çıkartılıp bota alınması



Botun Ortaköy İskelesine yanaşması



İntihar eden kişinin botta detay görüntüsü



Sağlık ekiplerinden görüntü



Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi



İntihar eden kişinin bottan kıyıya çıakrtılması



Ambulansa alınması



Genel ve detaylar