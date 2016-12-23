Köprüde Tünel Rahatlığı! Bostancı'dan Bağcılar 38 Dakika Sürdü

Tünelde ilk gün trafik sıkışıklığı yaşanmazken giriş, çıkış ve yolculuk süresinde ortalama hız 60 km oldu. Sabah trafiğinin yaşandığı saatlerde Bostancı'dan Bağcılara yolculuk süresi 38 dakika sürdü. Aynı yolculuk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 67 dakika oldu.

Tünelde ilk gün gidiş ve gelişler tek şeritti. Yollarda tüneli işaret eden tabelaların azlığı dikkat çekerken, tünelin giriş ve çıkışı arasındaki mesafe 7 dakika sürdü. Tünel açılmadan önce Bağcılar'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak ulaşmak sıkıntılıydı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Bostancı-Bağcılar arası 2 saati buluyordu. Dün tünelin açılmasıyla güzergâhta gözle görülür bir rahatlama oldu. Tünel için 15 TL geçiş ücreti ödedik, köprüde

Asya-Avrupa geçişinde ücret yok. Ancak Avrupa-Asya geçişinde köprü ücreti 4.75 TL.

TÜNELDE İLK GÜN

Ceyhan Kuburlu : "İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatte 07.25'te Bostancı'dan Avrasya Tüneli'ni kullanarak Bağcılara ulaşmak için yola çıktık. D-100 karayolundan (E-5) Göztepe'ye kadar akıcı bir şekilde Avrasya Tüneli'ne ulaştık. Anadolu yakasında, Göztepe'ye kadar tünel yolunu gösteren tabelaların çok fazla olmaması sürücülere zor anlar yaşattı. Tünelin Anadolu yakasındaki girişinde trafik hiç durmadı. Ancak HGS ve OGS gişelerinin bulunduğu bölümde serbest geçiş sistemi olmadığı için araçların durması gerekiyor. Tünelin giriş bölümünde acil durumlar için ayrılan özel bir yol bulunuyor. Tünele girdikten sonra radyo frekanslarından yapılan uyarılar dikkat çekiyor. Tünelde cep telefonu ve internet kullanmak mümkün. Kesintisiz bir şekilde iletişim devam ediyor. 106 metrelik derinliğe inen araç, düz yolda gidiyormuş hissi veriyor. "

7 DAKİKADA GEÇTİK

Saat 07.39'da ulaştığımız tünelden saat 07.46'da çıktık. Toplam yolculuk süresi 7 dakika sürdü. Tünelin içerisinde tek şeridin kullanılması nedeniyle ortalama hızımız 60 km'ydi. Tünelde hız sınırı ise 70 km. Tünelin çıkışında karşımıza çıkan ilk tabela ise Fatih, Aksaray tabelasıydı. Buradan girdikten sonra Marmaray'ın önünden geçerek Vatan Caddesi'ne bağlandık. Buradan O-3 yoluna bağlanarak saat 08.03'te Bağcılar'daki Hürriyet gazetesine ulaştık. Böylece Bostancı-Bağcılar arasını İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatte 38 dakikada kat ettik. Bu güzergah Avrasya Tüneli'ni kullanarak toplam 28 kilometreyi buldu.

KÖPRÜ DAHA AKICI

Burak Coşan: "Saat 07.25'te Bostancı'dan yola çıktık. Bostancı köprüsünden sonra Kozyatağı'na kadar olan yolda trafik akışı Avrasya Tüneli açılmadan önceki günlere göre daha akıcıydı. Kozyatağı'nda yol üzerinde bulunan AVM'nin oradan Göztepe Köprüsü'ne kadar olan bölümde ise trafikte yoğunluk yaşandı. Ancak Göztepe'den sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı noktasına kadar rahat bir trafikte vardı. Bostancı'dan köprü bağlatısına kadar geçen süre 10 dakikayı buldu. Bu yolu her gün kullananlar açısında bakıldığında trafikte bir rahatlama olduğunu söylemek mümkün. Ancak köprü yoluna bağlandıktan sonra Uzunçayır'da yoğun bir trafiğe girdik. Köprüye 08.10'da giriş yaptık. Bostancı'dan 45 dakikalık bir yolculuk ile Köprü'ye ulaştık. "

08.15'TE KÖPRÜ'DEN ÇIKIŞ

Köprüden çıkışımızda saat 08.15'ti. Haliç Köprüsü'ne kadar hızlı bir şekilde devam ettik. Saat 08.23'te Bağcılar'a ulaşmak üzere D-100 karayolundan, 'Otogar' ayrımını kullanarak O-3 yoluna bağlandık. Trafiğe takılmadan saat 08.32'de Hürriyet gazetesine giriş yaptık. 67 dakika gibi bir sürede Bostancı'dan Bağcılar'a ulaşmayı başardık. Avrasya Tüneli'nin açılması ile birlikte özellikle Anadolu Yakası'nda Bostancı-Göztepe hattı üzerinde trafikte bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise araçlar tünel öncesine göre daha hızlı ilerleyebiliyor. Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde aynı yolu tamamlamak 2 saati bulabiliyordu. Bu yüzden sürücüler daha uzun yol yapmayı göze alarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanıyordu.