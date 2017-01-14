Köprübaşı Barajı'nda Balık Tutarken 2 Kişinin Kaybolması

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda balık tutarken kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.



Mengen'de salı günü tekneyle balık tutmaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Furkan Özçelik (19) ve Halil Tor'u (38) Köprübaşı Barajı'ndaki arama çalışmalarına, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 5 dalgıç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı ekibinden 4 balık adam ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri katıldı.



Kıyıya yaklaşık 70 metre uzaklıkta bulunan kayığın baraj gölünden çıkartılması için çalışma başlatıldı.



Dalgıçlar, traktör yardımıyla kıyıya çekilmesi planlanan kayığa çelik halat bağlamak için göle dalış yaptı. Balık adamlar, bu sırada kayıktan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ve 21 metre derinlikte bir ceset buldu. Bolu Belediyesi itfaiyesi botuyla kıyıya getirilen cesedin, Furkan Özçelik'e ait olduğu belirlendi.



Göl kenarına çıkartılan cesedin etrafına jandarma ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi. Özçelik'in cenazesinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.



Arama çalışmalarını izleyen ve acı haberi alan Özçelik'in yakınları, güçlükle sakinleştirildi.



Ekipler, Halil Tor'u bulmak için gün içinde toplam 3 defa dalış yaptı. Yapılan dalışlar sonucunda Tor'u bulamayan ekipler, arama çalışmasını havanın kararması nedeniyle durdurdu.



Arama çalışması yarın sabah devam edecek.



Diğer taraftan, ekiplerin ilk dalış yaptığı esnada bulunan Furkan Özçelik'in cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan, dün akşamki arama faaliyetlerinde malzemelerindeki sıkıntı nedeniyle vurgun yeme tehlikesi atlatan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan dalgıç da çalışmalarda yer aldı.



Furkan Özçelik ve Halil Tor, 10 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla Köprübaşı Barajı'na açılmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybolan 2 kişinin yakınlarının jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine baraj gölünde arama çalışması başlatılmıştı.