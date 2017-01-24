Köprü ve Otoyollardan Geçen Yıl 1,2 Milyar Lira Geldi

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira olarak gerçekleşti.



Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl aralıkta köprü ve otoyollardan 31 milyon 382 bin 811 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 90 milyon 566 bin 42 lirayı buldu.



Araçların 20 milyon 539 bin 793'ü otoyolları kullandı ve bu araçlardan 68 milyon 338 bin 705 lira gelir sağlandı.



15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 10 milyon 846 bin 18 araçtan da 22 milyon 227 bin 337 lira ücret alındı.



Geçen yılın sonu itibarıyla ise köprü ve otoyollardan geçen 417 milyon 628 bin 182 araçtan, 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 913 milyon 631 bin 57 lirası otoyollardan, 290 milyon 497 bin 112 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi. 2016 yılında otoyolları 282 milyon 707 bin 521, köprüleri de 134 milyon 920 bin 661 araç kullandı.