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Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir
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Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir

Köprü ve otoyollardan 2016'da 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir sağladı.

Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir

Köprü ve otoyollardan 2016'da 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir sağladı

Kaynak: Dunya.com

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