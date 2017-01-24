HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir
BİST
83.239 %0,23
DOLAR
3,7663 %0,24
EURO
4,0477 %0,25
PARİTE
1,0744 %0,01
ALTIN
146,91 %0,05
FAİZ
11,19 %-0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir
Konutta Cayma Hakkında Kur Endişesi
Köprü ve Otoyollardan 1,2 Milyar Gelir
24 Ocak 2017 Salı 15:32
Köprü ve otoyollardan 2016'da 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir sağladı.
Köprü ve otoyollardan 2016'da 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira gelir sağladı
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9194065] Dunya.com
7
19
13
Piyasaların kilitlendiği karar açıklandı! Merkez silahını çekti
Merkez kararını verdi! İşte doların ilk tepkisi
Aylık 100 TL'den aldıkları evleri 400 TL'den kiraya verince...
Fırıncılar isyan etti: Adliyeye giderek ifade veriyoruz!
Yatırımcı yaşadı! 112 bin kişiye istihdam müjdesi ve dahası var
Kilo yapmıyor, aksine çok sağlıklı
Son dakika! Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak Suriye açıklaması