Köprü ücretini pahalı bulan kamyoncular çareyi Sirkeci - Harem arabalı vapurunda buldu

Sirkeci - Harem feribot hattında kamyon kuyruğu



İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretini pahalı bulan kamyon ve tır sürücüleri Sirkeci'de bulunan feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan kamyon ve tırlardan alınan ücretin fazla olduğunu belirten sürücüler durumun biran önce düzeltilmesini istedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasının ardından kamyon ve tırların Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullanmaları yasaklanmıştı. Kaçak geçişlere uygulanan ciddi yaptırımların ardından sürücüler çareyi Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurlarını kullanmakta buldu. Arabalı vapuru kullanarak yakıt ve yol masrafını minimuma indirmek isteyen sürücüler Sirkeci - Harem arabalı vapuru sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Arabalı vapuru kullanarak mesafeyi aza indirdiklerini ifade eden tır sürücüsü," Köprü çok pahalı olduğu için böyle bir çare bulduk. 150 km fazla yol yapmaktan da kurtuluyoruz bu şekilde. Her geçişimizde 100 lira köprüye, 30 lirada otobana veriyoruz. Mazotta pahalı olunca bu ücretler bizi kurtarmıyor. Bu yüzden gecenin bu saatinde feribot sırası bekliyoruz" diye konuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullandıklarında zarar ettiklerini belirten bir başka kamyon sürücüsü ise," Yaklaşık 200 lira fark var. Köprü geçişleri ucuz olsa kimse bu sırada beklemez. İnsanlar burada kaç saattir sıra bekliyor. Biz evden eve nakliyat yapıyoruz. Her seferinde köprüyü kullanmaya kalksak biz bir şey kazanamıyoruz. Üç kuruş kazanıp, beş kuruşla elimizi yıkıyoruz. Büyüklerimizden köprü geçişleri konusunda yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyon ve tırlar için alınan ücretin fazla olduğunu belirten sürücüler durumun biran önce düzeltilmesini istedi. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda ise kamyonların sağ şeritte park etmesi nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.