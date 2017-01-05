Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobil Asılı Kaldı

İZMİT'te, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



Kaza Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Birsen Bayram yönetimindeki 41 DM 713 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil köprünün korkuluklarında asılı kalırken, kazada Birsen Bayram yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Birsen Bayram'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Bayram tedavi altına alındı. Otomobil ise asılı olduğu yerden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmitkocaeli