Köprü Çıkışında Feci Kaza Kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yaşanan motosiklet kazası, saniye saniye kameralara yansıdı.



Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında Cumartesi sabahı meydana geldi. Bayan sürücünün kullandığı otomobil, aniden manevra yaparak, Baltalimanı sapağına girmek istedi. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi, yola savruldu. O anlar trafikteki bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde otomobil anidne sağ şeride geçerek Baltalimanı sapağına girmeye çalışıyor. Bu sırada arkadan gelen motosiklet otomobile yandan çarpıyor. Motoiklette bulunan iki kişi yola savruluyor. - İSTANBUL