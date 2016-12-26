Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" mitingi düzenlendi.



İskandinavya Türk Federasyonu tarafından organize edilen mitinge, ülkede yaşayan çok sayıda Türk katıldı.



Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yerel saatle 14.00 sularında toplanan binlerce kişi, Beşiktaş ve Kayseri'de meydana gelen hain saldırıları kınadı. Azerbaycanlıların ve Kuzey Iraklı Türkmenlerin de destek verdiği mitingde Suriye'nin El Bab kasabasında şehit olan Türk askerleri de anıldı.



Gösteriye Türk Diyanet Vakfına bağlı bazı camilerin görevlileri, sivil toplum temsilcileri ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka Başkanı Fatih Alev katıldı.



Danimarka Meteoroloji Enstitüsünün ülkede şiddetli fırtına beklendiği yönündeki uyarılara aldırmayan binlerce kişi ellerinde Türkiye, Azerbaycan ve Irak Türkmen Cephesi bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "polise kalkan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.



İskandinav ülkeleri gerçekleri görmeli



Türkçe ve Danca terörü kınayan bir bildirinin de okunduğu mitinge ilişkin değerlendirmede bulunan İskandinavya Türk Federasyonu Eş Başkanı Bahadır Güler, terör örgütlerinin İskandinavya'da rahatlıkla propaganda yaptığına dikkati çekti.



Güler, "İşin en acı tarafı ise Türkiye'de ve Ortadoğu'da, dünyanın başka bölgelerinde vahşice kan döken PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin taraftarları, Avrupa ülkelerinde, özellikle İskandinavya'da rahatlıkla propaganda yapabilmekte, halktan zorla para toplayabilmektedir. Bu paralar silah olarak PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin elinde masum insanların canını almaktadır. Özellikle İskandinav ülkeleri, bir an önce gerçekleri görmeli, özellikle PKK'nın ekonomik faaliyetlerine, propaganda çalışmalarına dur demelidir. İskandinavya'da huzur içinde yaşayan insanların huzurlarının bozulmasına meydan vermemelidir." ifadelerini kullandı.



Terör örgütlerinin hedeflediği kardeş kavgasına izin verilmeyeceğini belirten Güler, "Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, kısaca kim kendisini nasıl ifade ederse etsin, Türk bayrağı altında birbirimizi kucaklayacak, bin yıllık kardeşliğimizin gücünü bu vatan hainlerine göstereceğiz." dedi.





Elçilik binası önünde açılan Türk bayrağı etrafında toplanan çocuklar ise Kayseri'de şehit düşen askerlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Megafondan şehitlerin isimleri okunduktan sonra binlerce kişi "burada" şeklinde seslendi, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.



Anma eylemi, Taastrup Yunus Emre Camisi Din Görevlisi Cemalettin Cüni'nin şehitler için okuduğu duanın ardından sona erdi.