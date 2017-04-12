Köpeklerin Saldırdığı Gebe Kediye Operasyon

DENİZLİ'de, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi ve karnındaki 4 yavrusundan 3'ü, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Kliniği ekiplerinin gece operasyonuyla kurtarıldı. Saldırıda karnındaki bir yavrusu telef olan kedinin köpekler tarafından parçalanan sol arka bacağı ise kesilmek zorunda kalındı.



Dün saat 23.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde gebe sokak kedisi, 5 köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Kliniği görevlileri, gebe kediyi ağır yaralı olarak köpeklerden kurtardı. Yaralı kedi, Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü. Veteriner Hasan Kılınç da gece kliniğe gelerek kediyi hayatta tutmak için ameliyata aldı. Köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kalbi duran kediye, zamanla yarışılarak kalp masajı yapıldı. Yaşama döndürülen kedinin karnındaki dört yavru da sezaryenle alındı. Ancak yavrulardan birinin köpeklerin saldırı sırasında anne karnında öldüğü tespit edildi. Sezaryenle yavruların alınmasının ardından, anne kedinin köpekler tarafından parçalanan sol arka bacağı ikinci bir ameliyatla kesildi. Sabah saatlerinde kendine gelen kedi ve yavrularının sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.



- Denizli