Avrupa'nın seçkin tiyatro topluluklarını ağırlayan São Luiz Teatro Municipal ile İstanbul Tiyatro Festivali'nin ortak yapımı olan 'Köpeklerin İsyan Günü' Lizbon'nun ardından İstanbul'da. Portekiz basınında adından övgüyle söz ettiren oyun Platform'un ilk yapımı.



Oyuncu ve yönetmen Mark Levitas ile yazar, dramaturg Ceren Ercan'ın Aralık 2015'te kurdukları Platform, Türkiye tiyatrosunu uluslararası ölçekte tanımlayan bir yazar ve yönetmen kolektifidir.



'Köpeklerin İsyan Günü'; Flaubert'in Madam Bovary isimli romanının günümüzde, Nişantaşı'nda geçen serbest bir uyarlamasıdır.



O sabah Nişantaşı'nda, köpek gezdiricisi olarak çalışan genç, bir kehanet fısıldar. Küçük lüksleri için hiç durmadan çalışıp, yıpranan evliliğiyle boğuşan Suzan için o gün her şey sıradan görünmektedir. Annesi, bakıcı kadın ve köpek gezdiricisi gencin ekseninde güvenlikli orta sınıf evi tedirgin edici bir hal almaya başlar. Köpekler semti saran kehanetin izini sürerken, geçmişin seçkinleriyle bugünün kazananları arasındaki çatışmaya ve her devrin kaybedenlerinin hikayelerine uzanırız.



"Köpek yaklaşırken dedem onun göğsünde şimşek şeklinde bir yara izi fark etmiş. Tam bakarken köpek kendi yara izinin olduğu yerden dedemi ısırmış. Biliyor musun, o yara izinin aynısından bende de var, dokun!"



Yazan: Ceren Ercan



Yöneten: Mark Levitas



Oyuncular: Zuhal Gencer Erkaya, Kanbolat Görkem Arslan, Elif Ürse, Sercan Gülbahar



Yardımcı Yönetmen: Burcu Salihoğlu



Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer



Hareket Yönetimi: Candaş Baş



Müzik ve Ses Tasarımı: Ömer Sarıgedik



Kostüm: Mehtap Yılmaz



Proje Asistanları: Mehmet Taşyürek, Yunus İmğa, Umur Berk Seven











Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Köpeklerin İsyan Günü



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır